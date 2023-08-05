Жена Стрелкова: «Ему нужно полное медобследование и передавать лекарства» Жена экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова рассказала о его самочувствии в СИЗО и отношении к уголовному делу против супруга

Фото: NEWS.ru

Мирослава Регинская

В книжном магазине «Листва» на улице Жуковского в Москве прошел вечер в поддержку Игоря Стрелкова, арестованного в июле 2023 года по подозрению в призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Сейчас Стрелков находится в следственном изоляторе в Лефортово. Его дело засекречено. Свою вину он не признает.

В «Листве» собрались друзья и единомышленники активиста. NEWS.ru удалось задать несколько вопросов жене экс-министра обороны ДНР Мирославе Регинской. Она рассказала о самочувствии мужа, об организованной кампании в его поддержку и о том, чем он занимается в СИЗО. Регинская подчеркнула, что может ответить не на все вопросы, так как «каждое слово может быть интерпретировано по-разному и повредить супругу».

Как себя чувствует Игорь Стрелков в СИЗО

— Как сейчас чувствует себя Стрелков?

— Позавчера его навещали адвокаты, самый главный вопрос — как его здоровье. Все хорошо, за ним там следят. Но мы будем просить, чтобы было проведено все-таки полное медицинское обследование. Чтобы можно было передавать ему все необходимые лекарства.

— Он нездоров?

— С учетом того что у моего супруга есть хроническое заболевание — стенокардия второй степени, — ему просто необходимо постоянно находиться дома под наблюдением врачей. Тем более что в последние две недели — перед задержанием — он очень плохо себя чувствовал. Мы будем добиваться, чтобы его отпустили под домашний арест по состоянию здоровья.

Фото: NEWS.ru Мирослава Регинская

— А как его душевный настрой, моральное состояние?

— Мой муж — сильный духом человек. Но, опять же я повторюсь, считаю, что его нахождение в заключении наносит большой вред его здоровью. Это всё, что я могу сказать.

— Ваш муж ждал, что его могут арестовать?

— Нет, ну как можно этого ждать? Нет, конечно.

— Как вы думаете, почему его не оставили под домашним арестом, а заключили под стражу?

— Я не могу на этот вопрос ответить, я не знаю.

На что надеются близкие Игоря Стрелкова и кто их поддерживает

— Чем ваш муж занимается в СИЗО?

— Письма пишет. Сказал и журналистам: кто захочет задать вопросы — пишите, он по возможности ответит.

— Он сильно изменился с момента начала СВО?

— Он очень переживал. Хотел попасть на фронт: находиться рядом с ребятами на первой линии. Предпринял три попытки уехать — к сожалению, ему не дали этого сделать.

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Игорь Стрелков

— Надеетесь на положительный исход дела или надежды мало? Если объективно?

— Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Еще немного пребываю в каком-то шоке. Все-таки надеюсь, что 29-го что-то решится, я очень на это надеюсь (29 августа будет решаться вопрос о продлении срока пребывания в СИЗО или помещении Стрелкова под домашний арест. — NEWS.ru).

Ранее Регинская написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В письме она называет Стрелкова настоящим патриотом, героем событий в Донбассе в 2014 году и одним из первых русских добровольцев. Она попросила Владимира Путина как гаранта Конституции обеспечить Стрелкову право на справедливое и законное обращение.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

«Стрелков говорит, что Путин — это единственный гвоздь, на котором висим мы все»

Близкий друг Стрелкова с 1990 года историк и преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Александр Крушельницкий в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что тот не призывал к свержению власти или к экстремизму, а «с 1992 года с оружием в руках доказывал свою верность русскому народу и русскому государству». Крушельницкий напомнил о наличии у Стрелкова правительственных и ведомственных наград.

После начала СВО Игорь Стрелков, по словам друга, «стал злее» и постоянно говорил, о том, что «легкой прогулки до Львова не будет».

«Ведь некоторые — и я в их числе — достаточно легкомысленно отнеслись поначалу к перспективе военных действий с Украиной. Но когда в начале марта 2022-го я сказал, Игорь, мол, скоро выпьем, когда во Львов зайдем, — он очень жестко ответил, что легкой прогулки не будет и воевать придется всерьез и, видимо, долго», — рассказал друг Стрелкова.

Крушельницкий подчеркнул, что Стрелков признает масштаб личности Владимира Путина. По его словам, в частных беседах экс-министр обороны ДНР не раз говорил, что Путин — «единственный гвоздь, на котором сейчас мы все висим».

Фото: NEWS.ru Александр Крушельницкий

«Если этот гвоздь уберут — посыплется всё. Поэтому нам надо держаться, сплачиваться, объединяться, защищать. А кто прав или нет, потом разберемся, после победы», — процитировал историк Стрелкова.

Крушельницкий высказал мнение, что Стрелков предсказал попытку мятежа ЧВК «Вагнер» за месяц до событий, и не стал комментировать версию о наличии возможного заказчика уголовного дела против Стрелкова. Но напомнил, что обращение, послужившее формальным основанием для ареста, предположительно, написал бывший боец ЧВК «Вагнер».

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