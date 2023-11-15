Предварительное следствие по делу Стрелкова завершили в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Расследование дела бывшего министра обороны ДНР, блогера Игоря Стрелкова (Гиркина) завершено и передано в прокуратуру для утверждения, рассказал ТАСС адвокат Александр Молохов. По его словам, у надзорного ведомства есть 10 дней для того, чтобы принять решение об утверждении дела.

Предварительное следствие по делу моего подзащитного Гиркина завершено, мы с ним уже ознакомились с его материалами. Теперь дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, — сказал собеседник агентства.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока содержания Стрелкова в СИЗО, таким образом остался в силе вердикт суда оставить мужчину в изоляторе до 18 декабря. При этом сам экс-министр настаивал на смене меры пресечения: из-за проблем со здоровьем он предпочел бы домашний арест.

Стрелкова задержали 21 июля в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ), он может получить до пяти лет лишения свободы. Как отметил экс-министр в письме NEWS.ru, он не удивился, когда его арестовали. Стрелков также заявил, что в изоляторе у него есть практически все необходимое, жалоб у него нет, его права соблюдаются аккуратно, отношение персонала — вполне корректное, ровное. Блогер сейчас коротает время за чтением книг из тюремной библиотеки, по его словам, в планах прочитать примерно 40 книг.