Стрелков рассказал, чем увлекся в СИЗО Экс-министр обороны ДНР Стрелков заявил, что планирует прочитать в СИЗО 40 книг

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Игорь Стрелков

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, находящийся под арестом в СИЗО-2 и решивший на днях участвовать в выборах президента России, занялся чтением книг из тюремной библиотеки. По его словам, он планирует прочитать примерно 40 книг. О своем увлечении в СИЗО Стрелков сообщил в письме NEWS.ru, которое было получено накануне.

Меня содержат в нормальных бытовых условиях, в отдельной камере. Сокамерников у меня пока нет. В настоящее время я получил и читаю несколько книг из библиотеки СИЗО-2. В данный момент у меня на столе том «Всемирной истории», «Начало возрождения» (Москва — Минск, 2002). В планах — последовательно получить и прочитать около 40 различных книг по различной тематике (в основном — исторического содержания, немного классики, военно-мемуарной и этнографической литературы). В СИЗО довольно богатая библиотека, — сообщил Стрелков.

Он также заявил, что в СИЗО у него есть практически всё необходимое. По словам Стрелкова, жалоб у него нет, его права соблюдаются аккуратно, отношение персонала — вполне корректное, ровное.

21 июля в 11:30 Игорь Стрелков был задержан у себя дома сотрудниками Следственного комитета РФ. СМИ сообщили, что задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер» Дмитрия Петровского. Он представился хирургом военной компании. Петровский сообщил, что обратился в Генпрокуратуру «с целью проверки высказываний Стрелкова о настоящем полковнике ФСБ, нашем президенте», а также «реальной служебной карьеры и реальных достижений Стрелкова».

Позже Стрелкова арестовали до 18 сентября, его дело будут рассматривать по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280). Он может получить срок до пяти лет лишения свободы.