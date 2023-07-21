Задержание Стрелкова: в чем его обвиняют, причем тут Пригожин, что дальше Экс-министр обороны ДНР может лишиться свободы на несколько лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

21 июля был задержан бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР), блогер и военный аналитик Игорь Стрелков (Гиркин — настоящая фамилия. — NEWS.ru). Что известно о Стрелкове, почему его задержали, в чем его обвиняют — в материале NEWS.ru.

Кто такой Игорь Стрелков

Стрелков родился 17 декабря 1970 года в Москве, в семье военных. Окончил Московский государственный историко-архивный институт (МГИАИ). Во время учебы неоднократно участвовал в исторических реконструкциях военных действий.

По данным СМИ, в июне 1992 года Стрелков отправился добровольцем в Приднестровье, позднее принимал участие в военных действиях в Боснии в составе 2-го Русского добровольческого отряда. С 1993-го по 1994 год проходил срочную службу в ВС РФ, остался служить по контракту. С 1998-го по 2005 год служил в частях специального назначения ФСБ, принимал участие в первой и второй чеченских войнах.

С 2014 года Игорь Стрелков являлся руководителем общественного движения «Новороссия». Сам он представляется бывшим сотрудником ФСБ и полковником запаса. Однако документальных подтверждений этой информации нет.

Стрелков неоднократно признавался, что придерживается монархических взглядов. В эфире программы «Свести» на телеканале «Россия 24» он заявил, что его патриотизм носит «имперский» характер.

С 1 июня 2020 года аккаунт Игоря Стрелкова в Instagram (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) заблокирован из-за критики ограничений в период пандемии коронавирусной инфекции. В марте 2022 года также был заблокирован его YouTube-канал с 160 тысячами подписчиков.

Как и за что задержали Стрелкова

Как сообщила в Telegram-канале Игоря Стрелкова его жена Мирослава Регинская, задержание произошло 21 июля в 11:30.

«К нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. — NEWS.ru)», — сообщила Регинская.

Она также рассказала, что ей ничего не известно о местонахождении супруга, на связь он не выходил, в момент задержания ее дома не было.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов также подтвердил задержание экс-министра обороны ДНР. По его словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, в это время блогер был один.

«Задержание, предварительно, связано с тем самым апрельским заявлением москвички, которая была возмущена его высказываниями в адрес руководства страны. В деле, по нашим данным, фигурируют несколько цитат [из видео и текстов] Гиркина, в которых он высказывал максимальное недовольство действиями российской власти. Ранее его жена заявила, что обвинения выдвинуты по статье „Экстремизм“», — говорится в публикации канала.

Позже стало известно, что дело Стрелкова будут рассматривать по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 ч. 2). Он может получить срок до пяти лет лишения свободы.

СМИ сообщили, что задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер» Дмитрия Петровского. Он представился хирургом военной компании.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Гиркин уже откровенно перебарщивает со своим „рассерженным идиотизмом“. Странно, что такой „пламенный патриот“ каждый день проводит многие часы в интернете, а не на передовой. Ему предоставляли возможность показать себя, пойти на передовую и сделать то, что он говорит. И то, к чему призывает всех. Отдать жизнь за Родину. Но почему-то он этого не сделал. И продолжает ежедневно топтать клавиатуру, а не фашистов», — подчеркнул в своем обращении Петровский (полный текст обращения есть в распоряжении NEWS.ru).

Он подвергает сомнению слова про участие Стрелкова в боевых действиях, а также о «его „подвигах“ и свершениях». Помимо этого, он не верит, что бывший министр является «полковником ФСБ». Петровский сообщил, что обратился в Генпрокуратуру «с целью проверки его высказываний о настоящем полковнике ФСБ, нашем президенте», а также «его реальной служебной карьеры и реальных достижений».

Кого критиковал Стрелков

В середине апреля сообщалось, что Управление МВД по Москве проверит Стрелкова на предмет дискредитации ВС РФ. Сам экс-министр обороны ДНР заявлял NEWS.ru, что готов пройти проверку.

«Если мне потребуется защита, очередь из адвокатов будет стоять от меня и до ближайшей станции метро. Даже не потому, что мои идеи кто-то разделяет, а потому, что я все-таки фигура известная, и финансово, я думаю, мне не придется тратить ни копейки», — заявлял Стрелков.

В январе экс-министр обороны ДНР заявил, что у него «резко отрицательное» отношение к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Тогда же он раскритиковал ЧВК «Вагнер» и бизнесмена Евгения Пригожина. Экс-министр заявил «НСН», что человек с «бэкграундом уголовника и прислуги» не должен допускаться в публичное поле России.

20 марта Стрелков опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором негативно высказался по поводу того, что военная операция на Украине не была начата в 2014 году. В начале апреля он публично объявил о создании «Клуба рассерженных патриотов». Незадолго до этого Стрелков перечислил слабые, по его оценке, места в проведении военной операции на Украине.

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин

Бывший министр обороны ДНР пытался принять участие в боевых действиях на Украине. В октябре 2022 года года он прибыл в ДНР и написал заявление с «просьбой о добровольной мобилизации» в армию региона. Но уже в декабре вернулся в Москву. По словам самого экс-министра, причиной его возвращения стало «давление сверху».

Что будет со Стрелковым дальше

По мнению бывшего народного депутата СССР Виктора Алксниса, задержание Стрелкова может свидетельствовать о том, что «власть начала охоту на ведьм». Он полагает, что это может быть связано с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер», до которой, по его словам, «не трогали тех, кто поддерживал СВО, но при этом критиковал ее ход».

«К горькому сожалению, это было ожидаемо. Вероятность, что Игоря Стрелкова признают виновным, очень высока. Следующим, думаю, буду я. Нас было три полковника — Владимир Квачков, Игорь Стрелков и я, которые поддерживали СВО, но выступали против всех „договорняков“, зерновых сделок, „Вагнера“ и прочего. Мы пытались предотвратить катастрофу», — высказал в разговоре с NEWS.ru свое мнение Алкснис.

Причиной задержания Игоря Стрелкова может быть его критика власти, заявил в беседе с NEWS.ru председатель парламента Союза Народных Республик Новороссии Олег Царёв.

«Стрелков был одним из первых, кто осудил „вагнеровский мятеж“, но выходит так, что Пригожин — на свободе, а Игорь сейчас задержан. Я написал супруге Стрелкова Мирославе о том, что она может рассчитывать на меня, если потребуется какая-то помощь. Если после задержания Игорь Стрелков будет помещен в СИЗО, то, согласно российской статистике, суд признает его виновным с вероятностью 99,9%», — предположил Царев.

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Баранец заявил NEWS.ru, что Игорь Стрелков дискредитировал армию.

«Он критиковал Путина, Шойгу и Пригожина. Я не знаю, из-за чего конкретно его задержали, но, по-моему мнению, он давно должен был оказаться на нарах. Мы его просто щадили, ведь сколько хамства и подрыва авторитета политического и военного руководства было. Думаю, он „набрал“ на очень долгий срок, но мы его терпели за заслуги, которые теперь, как оказалось, сомнительны. Он никогда не был министром обороны Донбасса, как он себя представляет. Осудят его или нет — будет решать суд. Но, по моему личному мнению, судя по огромному количеству грубейших заявлений и оскорблений власти, суд признает его виновным, а вот какую меру изберут — неизвестно, потому что там целая гора обвинений», — считает Баранец.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Игорь Стрелков

Были ли Стрелков министром обороны ДНР?

В апреле 2014 года вооруженная группа из 52 человек под командованием Стрелкова захватила административные здания в городе Славянске, который тогда находился под контролем Украины, и объявила о переходе города под контроль ДНР. 26 апреля временное руководство ДНР назначило Стрелкова командующим блокпостами.

В мае того же года Стрелков был назначен главой Совета безопасности и министром обороны ДНР. Впоследствии в интервью газете «Завтра» он признавался, что в 2014-м, если бы их отряд не перешел границу, все бы кончилось «как в Харькове, как в Одессе». «Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд. Мы смешали все карты на столе», — рассказывал Игорь Стрелков.

После отставки в августе 2014 года Стрелков заявлял, что не намерен возвращаться на Донбасс. Между тем в апреле 2022 года он выступил с заявлением о готовности возглавить народное ополчение на приграничных с Украиной территориях России и Белоруссии.

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости Игорь Стрелков показывает документы украинских военных, захваченные в ходе атаки на блокпост «Рыбхоз» вблизи Славянска, 2014 год Фото: Андрей Стенин/РИА Новости Игорь Стрелков показывает документы украинских военных, захваченные в ходе атаки на блокпост «Рыбхоз» вблизи Славянска, 2014 год Фото: Андрей Стенин/РИА Новости Игорь Стрелков, 2014 год Фото: Андрей Стенин/РИА Новости Игорь Стрелков, 2014 год Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Игорь Стрелков, 2014 год Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Игорь Стрелков, 2014 год Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Игорь Стрелков, 2014 год Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Игорь Стрелков, 2014 год Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков на пресс-конференции в пресс-клубе Новосибирского союза журналистов, 2015 год Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков на пресс-конференции в пресс-клубе Новосибирского союза журналистов, 2015 год Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (справа) у пресс-клуба Новосибирского союза журналистов после окончания пресс-конференции, 2015 год Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (справа) у пресс-клуба Новосибирского союза журналистов после окончания пресс-конференции, 2015 год Фото: Максим Блинов/РИА новости Игорь Стрелков, 2018 год Фото: Максим Блинов/РИА новости Игорь Стрелков, 2018 год Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков выступает на митинге «Помни Одессу!», 2019 год Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков выступает на митинге «Помни Одессу!», 2019 год Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков в Москве, 2020 год Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков в Москве, 2020 год Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Игорь Стрелков, 2022 год Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Игорь Стрелков, 2022 год

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