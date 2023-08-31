Руцкой оценил шансы Стрелкова на президентских выборах в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Руцкой

Борьба за пост президента должна предполагать наличие у кандидата опыта государственного управления, заявил NEWS.ru первый вице-президент России Александр Руцкой, комментируя решение бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова участвовать в выборах 2024 года. Политик напомнил, что Россия — огромная страна, и ее руководителю необходимо располагать широким спектром знаний.

Игорь Стрелков — сложный человек, но лично у меня никаких положительных эмоций не вызывает, это все пустые заявления, помимо них надо еще иметь опыт руководства страной. Да, военный опыт — это хорошо, но это далеко не все. Россия — огромная страна, с множеством разных людей, национальностей, различными ресурсами, научным потенциалом, — рассказал Руцкой.

По его мнению, кандидат в президенты перед выдвижением должен хотя бы 5-10 лет поработать губернатором, получив опыт и знания в сельском хозяйстве, промышленности и социальной сфере. Без этого, как подчеркнул Руцкой, пустые патриотические лозунги не приведут страну к чему-то хорошему.

Еще в июле Стрелков был задержан силовиками по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Мещанский суд Москвы позднее вынес решение об аресте экс-министра обороны ДНР до 18 сентября. Стрелков вину признавать отказался.