Стрелкова арестовали на два месяца Мещанский райсуд Москвы арестовал Стрелкова до 18 сентября по обвинению в призывах к экстремизму

Фото: Пресс-служба Мщанского суда

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Игорь Гиркин) в Мещанском суде города Москвы

Суд Мещанского районного суда арестовал бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова и отправил его в СИЗО до 18 сентября по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В суде решения о мере пресечения ждали более двух десятков журналистов. Стрелков просил их удалить из зала, но судья отказала в просьбе.

По данным Telegram-канала «112», обвинение основано на двух постах в Telegram. В одном из них он рассуждал о потенциальной сдаче Крымского полуострова, а в другом — о невыплате зарплат военным. Речь идет о солдатах 105 и 107 десантных полков.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов сообщил, что единственное доказательство по делу — заключение специалиста института криминалистики ФСБ. Кроме того, «в деле есть лишь какое-то непонятный опрос жителя Крыма, который прочитал пост Стрелкова и испытал некое возмущение». Сам Стрелков вину не признает.

Разбирательство по делу экс-министра обороны ДНР началось после того, как ярославский хирург, экс-сотрудник ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить слова Стрелкова о президенте Владимире Путине. 21 июля в квартире Стрелкова в Москве прошел обыск. Разбирательство ведет Федеральная служба безопасности.

В 2014 году Стрелков возглавил общественное движение «Новороссия» и начал командовать вооруженными силами Донецкой Народной Республики. В ноябре 2022-го Окружной суд Гааги признал его виновным в крушении самолета Boeing 777 на территории ДНР и приговорил к пожизненному заключению.

24 июня Стрелков осудил попытку военного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». При этом сам он до этого собирался вступить в ряды компании, но в последний момент отказался. В октябре — ноябре 2002 года Стрелков был в зоне СВО, но вернулся оттуда в Москву в декабре. Он объяснил это тем, что его не зачислили в войска ДНР, а «партизанщина» его не устраивала, так как из-за незаконного нахождения в местах боестолкновений у него могли начаться проблемы с законом.