Стрелкова оставили в СИЗО Мосгорсуд оставил Стрелкова в СИЗО до 18 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд признал законным решение о продлении бывшему министру обороны ДНР, блогеру Игорю Стрелкову (Гиркину) срока содержания в СИЗО, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Таким образом, остается в силе вердикт суда оставить его в изоляторе до 18 декабря.

Я был, есть и останусь в полном убеждении, что обвинение в отношении меня абсурдно и содержание меня под арестом во многом даже оскорбительно, — сказал Стрелков на заседании суда.

12 сентября Мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста Стрелкову до 18 декабря, свою вину он не признает. На новом заседании он настаивал на смене меры пресечения. По его словам, из-за проблем со здоровьем он предпочел бы домашний арест.

Стрелкова задержали 21 июля в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Он может получить до пяти лет лишения свободы. Как отметил экс-министр в письме NEWS.ru, он не был удивлен, когда его арестовали.

В сентябре Стрелков рассказывал, что занялся в СИЗО чтением книг из тюремной библиотеки. По его словам, он планирует прочитать примерно 40 книг. Он также заявил, что в изоляторе у него есть практически все необходимое. По словам Стрелкова, жалоб у него нет, его права соблюдаются аккуратно, отношение персонала — вполне корректное, ровное.