Стало известно об ухудшении здоровья Стрелкова Жена Стрелкова сообщила об ухудшении самочувствия мужа

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Игорь Стрелков

У экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), находящегося в СИЗО, ухудшилось здоровье, сообщила URA.RU его жена Мирослава Регинская. По ее словам, у Стрелкова обострились хронические заболевания, а также возникли проблемы с рукой и дыханием.

Сегодня у мужа был адвокат Алиев, который рассказал о его самочувствии. С его слов, ухудшилось состояние здоровья, обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание, — рассказала Регинская.

Ранее супруга экс-министра обороны ДНР заявила, что ее муж не ожидал ареста. Она призналась, что до сих пор находится в шоке, и выразила надежду, что Стрелкова, обвиняемого в призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), переведут под домашний арест.

Также Регинская написала письмо президенту РФ Владимиру Путину. Она назвала арест Стрелкова необоснованным, а обвинения в его адрес — абсурдными. По ее словам, супруг является настоящим патриотом, героем событий в Донбассе в 2014 году и одним из первых русских добровольцев. Она попросила Путина, как гаранта Конституции, обеспечить Стрелкову право на справедливое и законное обращение.

О задержании Стрелкова стало известно утром 21 июля. Мещанский суд Москвы позднее вынес решение об аресте экс-главы Минобороны ДНР до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать вину в суде.