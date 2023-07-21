Стрелков отказался признать вину

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Игорь Стрелков

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики и военный аналитик Игорь Стрелков отказался признавать свою вину в суде, приводят слова его адвоката Telegram-канал «Осторожно, новости». Юрист призвал суд не оправлять своего подзащитного в СИЗО, а оставить на домашний арест из-за того что, что у Стрелкова стенокардия второй степени. Бывший министр назвал смешными заявление следователя о возможной попытке скрыться за границей. Стрелков напомнил, что во многих странах он находится розыске и приговорен к пожизненному заключению Гаагским судом.

Стрелков задержан 6 часов назад и у защиты не было возможности ознакомиться ни с чем. Скрываться ему негде, покидать Россию он не намерен и не имеет такой возможности. При этом тяжесть вменяемого ему преступления в РФ и за границей просто несоизмеримы, — сказал адвокат.

Стрелков отметил в суде, что в течение 9 лет постоянно проживал в Москве и никогда не скрывался от ФСБ и других органов. Он также попросил суд удалить из зала представителей СМИ, но ему в этом отказали.

Стрелков был задержан в Москве утром 21 июля. До этого его видеозаписи проверяли на дискредитацию армии. В апреле он в разговоре с NEWS.ru сообщил, что не выступает против проверок на дискредитацию ВС РФ. Он говорил, что не дискредитирует армию, но не скрывает своего негативного отношения к руководству ВС РФ и Минобороны.

Также он сообщил, что если ему понадобится правовая помощь, то «очередь из адвокатов будет стоять от него и до ближайшей станции метро». Сейчас интересы военного в суде защищает адвокат Александр Молохов.

Автор обращения в Генпрокуратуру, которое, предположительно, стало основой для возбуждения уголовного дела, хирург ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский заявил NEWS.ru, что не считает нужным как-либо наказывать Стрелкова. Он считает, что экс-министр обороны ДНР должен «отправиться на первую линию» в зоне проведения СВО.