Жена Стрелкова написала письмо Путину

Жена экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, обвиняемого в публичных призывах к экстремизму, Мирослава Регинская написала письмо президенту РФ Владимиру Путину. В письме, размещенном в Telegram-канале «Свободу Стрелкову!», утверждается, что помещение Стрелкова под стражу является необоснованным, а обвинения в его сторону абсурдными. В письме президенту Регинская заявила, что еще супруг является настоящим патриотом, героем событий на Донбассе в 2014 году и одним из первых русских добровольцев. Она попросила Путина, как гаранта конституции, обеспечить Стрелкову право на справедливое и законное обращение в ходе следствия и в суде.

Заключение его под стражу не только незаконно и необоснованно, но и явно противоречит интересам России и ее граждан.<...> Прошу Вас исполнить свою функцию гаранта Конституции и обеспечить моему мужу, российскому офицеру, достойному члену общества право на справедливое и законное обращение в ходе следствия и в суде, — написала Регинская.

По ее словам, блог Стрелкова, в котором тот публиковал различные материалы и мнения по вопросам проведения СВО, был ценнейшим источником информации «снизу», от рядовых фронтовиков. Супруга Стрелкова утверждает, что позиция ее мужа заключалась в непримиримости к врагам России и русского народа и полностью соответствовала с действующим конституционным строем.

О задержании Стрелкова стало известно утром 21 июля. Мещанский суд Москвы позднее вынес решение об аресте экс-главы Минобороны ДНР до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать свою вину в суде.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев ранее рассказал, что Стрелков всегда был приличным человеком, который отстаивал интересы Донбасса и России. При этом он добавил, что ожидал от военного более активного участия в спецоперации на Украине.