«Я никуда не скрывался»: Стрелков удивился решению суда об аресте Стрелков заявил, что не понимает решения суда о своем аресте

Фото: t.me/moscowcourts

Игорь Стрелков

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) выступил на заседании в суде, сообщает Telegram-канал RTVI. По его словам, он не понимает решения об избрании меры пресечения в виде ареста, так как он никогда не скрывался от правоохранительных органов и постоянно проживал в Москве.

До сих пор не понимаю, почему ко мне принята мера пресечения в виде ареста. Я никуда за длительный срок не скрывался, постоянно проживал в Москве и находился в поле зрения [правоохранительных] органов, — заявил он.

Вместе с тем Стрелков отметил, что в материалах предъявленного ему обвинения он также не усматривает причин, по которым он мог бы скрыться от правосудия. Комментируя решение суда, председатель Клуба рассерженных патриотов Павел Губарев заявил, что единомышленники Стрелкова также не согласны с арестом. По мнению Губарева, бывший министр обороны ДНР не является врагом России или каким-то дискредитирующим объектом.

Стрелков был задержан 21 июля по обвинению в призывах к экстремизму. Решение об аресте экс-главы Минобороны ДНР было вынесено Мещанским судом Москвы. Отмечается, что сам Стрелков отрицает предъявленные ему обвинения и считает себя невиновным.