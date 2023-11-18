Стрелков решил побороться за пост президента SOTA: Стрелков объявил о самовыдвижении на выборы президента России в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Telegram-канал SOTA сообщил, что бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) заявил о самовыдвижении на выборы президента России в 2024 году. По данным канала, об этом он написал в письме из СИЗО, которое зачитал сопредседатель Русского движения за Стрелкова Олег Нельзин во время пресс-конференции.

Это наш шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы, — заявил Стрелков.

В письме бывший глава Минобороны ДНР поручил соратникам развернуть штабы по сбору подписей. Стрелков также призвал политические и общественные организации поддержать их в этом деле.

Ранее Московский городской суд признал законным решение о продлении Стрелкову срока содержания в СИЗО. Таким образом, он останется в изоляторе до 18 декабря. Предварительное следствие по делу Стрелкова уже завершено и передано в прокуратуру для утверждения.

Стрелкова задержали в июле в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дело против бывшего министра обороны ДНР связано с его публикациями в Telegram о возможной сдаче Крыма и невыплате довольствия российским военным.