Жена Стрелкова рассказала, как объясняет дочке отсутствие отца Жена Стрелкова: дочь думает, что отец в командировке

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Семилетняя дочь Игоря Стрелкова думает, что ее отец находится в командировке и скоро вернется, рассказала NEWS.ru жена экс-министра обороны ДНР Мирослава Регинская. По ее словам, ребенок периодически задает вопросы о том, где ее отец. 29 августа Мосгорсуд признал законным арест Стрелкова. Апелляция его адвокатов по делу об обвинении в публичных призывах к экстремизму была отклонена.

Ребенок думает, что ее отец в командировке. В октябре прошлого года он действительно уезжал в командировку на два месяца. Сейчас на вопрос, где папа, почему его так долго нет, почему он не смог присутствовать на ее дне рождения, мне приходится говорить, что он снова уехал в командировку, но вернется в ближайшее время, — сказала Регинская.

Она также рассказала, что в письмах с мужем обсуждает состояние его здоровья. По ее словам, у супруга есть заболевания, которые суд не стал учитывать, принимая решение об отклонении апелляции адвокатов. В связи с этим Регинская пообещала принять меры и обратиться к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой для проведения медицинского обследования.

После заседания Регинская рассказала, что едет в школу на родительское собрание дочери.

Экс-главе Минобороны ДНР предъявили обвинение по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ в связи с призывами к экстремизму через интернет. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

О задержании Стрелкова стало известно утром 21 июля. Мещанский суд Москвы позднее вынес решение об аресте экс-главы Минобороны ДНР до 18 сентября. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать вину в суде.

Бывший министр обороны ДНР был трижды женат, воспитывает трех сыновей и дочь. Тесть Стрелкова — Сергей Ситоленко — был убит в марте 2022 года в боях под Авдеевкой.

Ранее Стрелков сообщил в своем Telegram-канале, что в середине октября прошлого года он находился в зоне СВО.