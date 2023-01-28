Стрелков в последний момент передумал вступать в ЧВК «Вагнер» Стрелков отказался вступать в ЧВК «Вагнер» после оскорблений Пригожина

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) отказался вступать в ЧВК «Вагнер» после оскорблений со стороны основателя компании Евгения Пригожина, о чем сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, он уже дал обещание приехать в Луганск Андрею Трошеву, которого ранее некоторые СМИ называли руководителем ЧВК «Вагнер», и был готов выдвинуться туда ближайшее время, однако после слов Пригожина решительно отказался от этого.

Вчера я имел общение по телефону с Трошевым Андреем Николаевичем на предмет организации встречи по моему возможному участию в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер». Речь шла о том, чтобы мне в течение двух суток выдвинуться в Луганск для личной беседы. На что я дал свое обещание. Однако последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес, полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК, — написал Пригожин.

Он подчеркнул, что его задели не столько оскорбления, сколько обвинения в предательстве России. Стрелков заявил, что не сможет служить в ЧВК под предводительством Пригожина.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала голосовое сообщение Пригожина, в котором создатель ЧВК «Вагнер» заявил, что Стрелков «не славится своей отвагой, мужеством и надежностью». Бывшему министру обороны ДНР пригрозили помочиться на лицо в том случае, если он попробует сбежать.