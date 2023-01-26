«Слаб на передок»: Рогозин устроил словесную баталию со Стрелковым Рогозин призвал Стрелкова прекратить «чесать языком» и ехать на передовую

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Российский политик Дмитрий Рогозин, ныне возглавляющий группу советников «Царские волки» в ДНР, призвал экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелков (Гиркин) перестать «языком чесать» и отправиться на передовую. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале. Ответ Стрелкова также не заставил себя ждать.

Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, всё время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик, — написал Рогозин.

Он также отметил, что оппонент знает, как найти его в Донецке, однако напомнил, что на самом деле того ждут в Луганске. Ранее Стрелкова туда пригласил для участия в СВО в рядах ЧВК «Вагнер» основатель компании Евгений Пригожин.

Отвечая на сообщение, экс-министр обороны ДНР заявил, что совершенно не помнит оппонента по участию в добровольческом отряде в Боснии, но иронично подчеркнул, что нельзя не верить человеку с «космическим зрением».

Оказывается, Рогозин меня еще с Боснии помнит: судя по риторике — в одном отряде со мной там воевал. Правда — я его совершенно в отряде не помню. И никто из моих тогдашних товарищей (некоторые живы) — тоже. Но разве можно не поверить человеку «с космическим зрением»? Тем более такому герою, получившему контузию в настоящем боевом ресторане, — отметил Стрелков.

Рогозин на это напомнил, что события в Боснии они вместе вспоминали около пяти лет назад в гостинице «Украина».

Гиркин, ты слаб не только на передок, до которого ты так и не доехал, но и что-то с памятью. Контузия, бро? — резюмировал политик.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина опубликовала комментарий, в котором бизнесмен, отвечая на запрос СМИ, предложил Стрелкову отправиться «на фронт». Предприниматель отметил, что для этого ему необходимо приехать в ЛНР для назначения на «руководящую должность в одно из штурмовых подразделений».

Стрелков на это заявил, что готов обсудить с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным свое участие в СВО на Украине. Отвечая на приглашение в состав частной военной компании, он попросил о переговорах на эту тему с «уполномоченными людьми».