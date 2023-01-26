Стрелков ответил Пригожину на предложение вступить в ряды ЧВК «Вагнер» Стрелков предложил Пригожину обсудить свое вступление в ЧВК «Вагнер»

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Игорь Стрелков

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с NEWS.ru заявил, что готов обсудить с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным свое участие в СВО на Украине. Отвечая на приглашение в состав частной военной компании, он попросил о переговорах на эту тему с «уполномоченными людьми».

Дело в том, что такого рода приглашения на фронт через Telegram не делаются. Если господин Пригожин не может найти мой номер телефона или уполномочить кого-то из сотрудников своего, как говорится, штаба провести со мной такого рода переговоры, то я даже не знаю, что на это отвечать. Необязательно, чтобы Пригожин звонил мне лично. Я военный человек, такого рода переговоры в Telegram заочно не ведутся. Если обращение нормальное будет, через уполномоченных людей, желательно военных, которых в ЧВК «Вагнер» более чем достаточно, можно провести переговоры и обсудить. Пока ничего сказать не могу, — рассказал Гиркин.

Накануне пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина опубликовала комментарий, в котором бизнесмен, отвечая на запрос СМИ, предложил Гиркину отправиться «на фронт». Предприниматель отметил, что для этого Стрелкову необходимо приехать в ЛНР для назначения на «руководящую должность в одно из штурмовых подразделений».

Ранее Пригожин обратился к спикеру ГД Вячеславу Володину с предложением запретить на законодательном уровне публикацию негативной информации о добровольцах в зоне СВО, в частности экс-осужденных. По мнению бизнесмена, за критику участников спецоперации нужно сажать в тюрьму на срок до пяти лет.