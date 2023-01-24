Пригожин призвал сажать в тюрьму за критику вагнеровцев и добровольцев Пригожин призвал Володина запретить негативные посты о добровольцах СВО

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала письмо основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, адресованное спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором бизнесмен предложил запретить законом публикацию негативной информации о добровольцах в зоне спецоперации, в частности бывших осужденных. По мнению предпринимателя, за критику участников СВО нужно сажать в тюрьму на срок до пяти лет.

Публикуем письмо Евгения Викторовича председателю Государственной думы РФ Володину Вячеславу Викторовичу с просьбой проработать внесение в УК РФ статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных». И в его рамках запретить публичные действия, направленные на их дискредитацию, публикации негативного характера в их адрес, а также распространение информации об их прошлых правонарушениях, — говорится в сообщении.

В настоящее время наказание по статье о дискредитации ВС РФ предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет, арест на срок от четырех до шести месяцев либо лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что в 2022 году в суд было передано 78 уголовных дел в отношении 67 граждан за распространение фейков о Вооруженных силах России. По его словам, всего правоохранители выявили 187 фактов нарушения закона.