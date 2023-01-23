Стало известно, сколько россиян пошли под суд за фейки о ВС РФ Генпрокурор Краснов: в 2022 году по делам о фейках были осуждены 67 россиян

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В 2022 году в суд было передано 78 уголовных дел в отношении 67 граждан за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщил в интервью «Известиям» генпрокурор России Игорь Краснов. По его словам, всего правоохранители выявили 187 фактов нарушения закона.

В марте 2022 года в УК [была] введена ст. 207.3, направленная в первую очередь на пресечение распространения антироссийской пропаганды, заведомо ложной информации о наших вооруженных силах, в том числе в ходе СВО на Украине. В 2022 году зарегистрировано 187 таких преступлений. Расследованы и направлены в суд уголовные дела о 78 преступлениях в отношении 67 человек, — заявил Краснов.

Также генпрокурор указал на усиливающиеся информационные атаки на россиян. По его словам, в Роскомнадзор было направлено больше 1,7 тысячи требований о внесудебном ограничении доступа к распространяемой фейковой информации в соцсетях и мессенджерах. В 2021 году было 650 таких обращений. Роскомнадзор заблокировал в общей сложности 190 тысяч интернет-страниц, 125 тысяч которых касались армии и спецоперации России на Украине.

Ранее главный свидетель обвинения по делу режиссера-документалиста Всеволода Королева, подозреваемого в «распространении фейков о российской армии», Михаил Баранов выступил в защиту подсудимого. Перемену показаний фигурант объяснил тем, что следователь на допросе якобы «помогал ему с формулировками» и «рекомендовал» указать, что он «испытывал злость и недовольство от прочитанных сообщений».