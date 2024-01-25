Игорь Стрелков получил четыре года тюрьмы: реакция, при чем тут Пригожин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам лишения свободы, сообщил корреспондент NEWS.ru из зала суда. В чем его обвинили, какие последние новости?

В чем обвинили Стрелкова, когда был задержан

Стрелков был задержан в июле 2023 года по делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Тогда же суд арестовал его. Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в Telegram-канале Стрелкова, в частности сообщения об обеспечении военнослужащих Народной милиции ДНР деньгами.

«Основаниями для возбуждения дела стали две публикации Стрелкова в Telegram-канале: в первом посте он допускал возможную сдачу Крыма, а также прокомментировал невыплаты военным фразой „Граждане, так ведь за это расстреливать мало“. Позже адвокат Стрелкова уточнил, что экспертиза признала лишь один пост экстремистским, — по нему и было предъявлено окончательное обвинение», — пишет Baza.

29 августа Стрелков по время заседания суда заявил, что не понял, почему его арестовали, потому что он не собирался скрываться от правоохранительных органов.

«До сих пор не понимаю, почему ко мне принята мера пресечения в виде ареста. Я никуда за длительный срок не скрывался, постоянно проживал в Москве и находился в поле зрения [правоохранительных] органов», — говорил Стрелков.

7 декабря стало известно, что суд продлил арест экс-министру обороны ДНР на шесть месяцев. Адвокат Гаджи Алиев отметил, что несмотря на отсутствие отрицательных характеристик, мера пресечения была продлена.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Игорь Стрелков

«Дело начнет рассматриваться по существу 14 декабря. Ему будет предъявлено обвинение, он в суде выступит со своей позицией по поводу предъявленного обвинения. Пока что представляет сторона обвинения свои доказательства и своих свидетелей. Предварительно, свидетелей не будут», — отметил он.

Какое решение сегодня принял суд

В Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы сообщается, что Игорь Стрелков признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Он публично призывал пользователей телекоммуникационной сети «Интернет» к экстремистской деятельности, пояснили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд приговорил Игоря Всеволодовича к 4 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в публикации.

Супруга Стрелкова после оглашения приговора заявила, что они с адвокатом будут обжаловать приговор.

«Обвинения абсолютно абсурдны, мой муж герой. Мы будем обжаловать приговор. Надеюсь, мне дадут свидание с мужем. Я очень волнуюсь, у меня буря эмоций, негативных, естественно. Маленькая надежда на оправдательный приговор была», — сказала она.

Как в России отреагировали на приговор Стрелкову

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru отметил, что всегда положительно оценивал Стрелкова, потому что он «довольно известная личность».

«Честно, я не следил за всеми его высказываниями, поэтому сложно комментировать решение суда. Со словами о том, что нам нужно увеличивать и обучать армию, чтобы победить, например, я согласен. Мы работаем над решением этой проблемы, восстанавливаем наши вооруженные силы. Безусловно, нужно создавать новые военные округа, и мы уже занимаемся этим вопросом», — объяснил он.

Соболев также напомнил, что он всегда жестко говорил про создание ЧВК в России, при этом самые экстремистские высказывания до определенного момента делал Евгений Пригожин.

«Я всегда говорил, что государство должно иметь абсолютную монополию на создание вооруженных сил и никаких частных компаний в принципе быть не должно. За что мне и грозили. Но в принципе, в конечном итоге я оказался прав. Полагаю, он критично высказался о российской власти или СВО. Вообще, самые экстремистские высказывания до недавнего времени делал Пригожин», — резюмировал парламентарий.

Военный корреспондент Александр Коц считает, что Стрелков обиделся на то, как с ним обошлись, когда он приехал в Россию.

«Стрелков действительно был ярким лидером ополчения, за которым пошло огромное количество людей. Он, безусловно, вошел в историю. А то, что с ним случилось после возвращения из Донбасса, мне совершенно не импонирует. Вероятно, Игорь Всеволодович посчитал, что его вычеркнули из истории, хотя сделать это нельзя. Заслуги Стрелкова навсегда останутся в истории русского воинства. Но он обиделся на то, как с ним обошлись», — пояснил военкор в беседе с изданием «Ридус».

Фото: Dmitry Lovetsky/ТАСС Министр обороны ДНР Игорь Стрелков (на первом плане), 2014 г.

Сторонники Стрелкова, которые находились у здания суда, заявили корреспонденту NEWS.ru, что суд, приговорив его к четырем годам колонии, сделал подарок на день рождения украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Сегодня, кстати, день рождения Зеленского. Вот, наш любезный суд российский сделал ему великий подарок. Там, наверное, празднуют все, довольные. И Гаагский суд так называемый, который нашему президенту вынес обвинение, так сказать. Так что все враги России сейчас радуются, благодаря российскому суду», — объяснил мужчина.

Вице-президент РФ Александр Руцкой в беседе с NEWS.ru объяснил, могут ли Стрелкова отправить в зону СВО из тюрьмы.

«Это значит надо отменять решение суда. Какой может быть контракт, если есть приговор суда именем РФ, определяющий наказание в виде четырех лет колонии? Значит решение суда нужно отменять. Я считаю, если решение суда будет отменено и потенциал Гиркина будет использован, это только на пользу», — отметил он.

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