Ураганы и сугробы 40 см: какая погода будет в России с 5 по 11 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян с 5 по 11 февраля. Согласно его прогнозу, в большинстве регионов будет чрезмерно тепло для начала последнего зимнего месяца. Подробнее о погоде в России на следующей неделе — в материале NEWS.ru.

Какая погода будет в Москве

Роман Вильфанд рассказал, что в понедельник в Москве будет низкое давление — 723–725 миллиметров ртутного столба. По его словам, за четыре дня — с 2 по 5 февраля — оно опустится на 35–40 миллиметров. Такая ситуация продлится до конца недели, уточнил метеоролог.

«Я беседовал с врачами, пока еще ни одного доказательства нет, что изменение давления влияет на состояние человека. Хотя абсолютно все знают на бытовом уровне, что это не так. Гипертоникам, людям с проблемами с костной системой, с легочными, сердечными заболеваниями надо быть осторожными», — сказал он.

По прогнозу Вильфанда, начало недели в Москве будет довольно теплым: от −2 до +2 градусов в понедельник. Однако со вторника начнется похолодание. Уже в пятницу ожидается 11–16 градусов ниже ноля ночью и 5–10 градусов мороза днем.

«Погода в течение всей недели будет облачной с небольшими осадками. Чуть-чуть усилятся осадки в конце следующей недели — с пятницы по воскресенье временами ожидается снег», — говорит Вильфанд.

Он добавил, что за прошедшую неделю в столице сугробы уменьшились примерно на четыре — пять сантиметров снега. Но с 5 февраля все изменится: они вновь будут по 40 сантиметров, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге и на северо-западе России

По словам Романа Вильфанда, на следующей неделе погода в Санкт-Петербурге будет напоминать московскую. В понедельник метеоролог спрогнозировал от −4 до +1 градусов, дождь и мокрый снег. Со вторника ожидается похолодание, отметил Вильфанд.

«Будет значительное изменение циркуляции: воздушные массы начнут поступать с севера. И поэтому температуры в Ленинградской, а также Мурманской и особенно Архангельской областях начнут понижаться. К среде в этих регионах ожидается 9–14 градусов мороза», — предупредил метеоролог.

Он добавил, что на востоке Северо-Западного федерального округа — в Республике Коми, на востоке Архангельской области — ожидаются более серьезные морозы. С понедельника ночные температуры в этих регионах будут достигать 18–23 градусов ниже ноля, а днем будет немного теплее — 11–16 градусов мороза.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Какие погодные катаклизмы будут на юге России

В южных регионах России неделя будет довольно холодной, сообщил Вильфанд. Днем столбики термометров не поднимутся больше, чем до +5 градусов, а ночью возможен небольшой минус.

«Но самое главное — там будут сильнейшие осадки, как и на прошлой неделе. Они начнутся в субботу и продлятся до вторника. За эти несколько дней выпадет осадков близко к месячной норме. А она там очень высокая. Мы выпустили штормовое предупреждение», — рассказал метеоролог.

По его словам, в южные регионы одновременно придут сильные грозовые дожди и снегопады. Из-за таких осадков уровень горных рек существенно поднимется и достигнет опасных отметок.

«Вода выйдет за пойму, есть вероятность подтопления жилых и хозяйственных построек. Кроме того, увеличивается риск схода селевых потоков», — уточнил Вильфанд.

В начале недели на дорогах будет гололедица, особенно в горах, поэтому научный руководитель Гидрометцентра посоветовал водителям быть осторожными. Он отметил, что на прибрежных территориях в понедельник и вторник высок риск образования смерчей над поверхностью Черного моря.

«В Сочи будет усиление ветра до 29 метров в секунду с 4 по 6 февраля, а в Крыму — до 25–30 метров в секунду. На южном берегу полуострова и в горах возможны ураганы», — рассказал метеоролог.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

В каких регионах России будет слишком тепло для февраля

Вильфанд сообщил, что довольно теплая погода с 5 по 11 февраля ожидается в Черноземье: от 0 до −5 градусов. Также метеоролог спрогнозировал небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега в Курской, Воронежской, Липецкой, Орловской областях.

«Циклон определяет погоду над всей европейской территорией страны. Такая погода выше нормы на 4–5 градусов», — отметил он.

Похожая ситуация в Приволжском федеральном округе. Вильфанд спрогнозировал, что ночью ожидается не больше −10 градусов, а днем — около −5. В южных областях округа столбики термометров и вовсе достигнут плюсовых значений: в Татарстане, Башкортостане, Ульяновской, Саратовской, Самарской областях днем может потеплеть до +1.

«Но со среды придет похолодание: ожидается 5–10 градусов мороза», — уточнил метеоролог.

По его словам, потеплеет и на Урале. В северной его части, в Ямало-Ненецком автономном округе, ночью ожидается 20–25 градусов мороза, а днем — 15 градусов ниже ноля.

«В этих регионах по климатической норме сейчас должно быть на 10–13 градусов холоднее. Теплая погода обусловлена тем, что по восточной периферии циклона в эти регионы поступает воздух с Атлантики. Это редкость. Кроме того, там же находится антициклон, который принес тепло из Центральной Азии, Южного Китая», — объяснил Вильфанд.

Он уточнил, что на юге Урала — в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях — к середине недели ожидается небольшое потепление. По словам Вильфанда, ночью там будет около 8–10 градусов мороза, а днем — от 0 до −5 и мокрый снег. Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что в начале февраля на этих территориях «должны трещать морозы».

Очень теплая и снежная погода ожидается на следующей неделе и в самых густонаселенных районах Южной Сибири. В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях дневные температуры будут колебаться от −2 до −7 градусов.

«Это на 12–14 градусов выше многолетних значений. Тепло будет и в Якутии: ночью 35–40 градусов мороза, а днем — 25–32 градуса. Это на 4–6 градусов выше климатической нормы», — рассказал метеоролог.

В каких регионах России будут метели

Вильфанд сообщил, что в Приморье и Амурской области на следующей неделе по ночам ожидается 16–21 градус мороза, а днем — не более −10. На юге Дальнего Востока с 5 по 11 февраля осадков не предвидится, уточнил он.

По прогнозу метеоролога, опасная погодная ситуация сложится в начале недели на севере Камчатского края и на Чукотке. На прибрежных территориях этих регионов будет метель, порывы ветра могут достигать 25–30 метров в секунду, подытожил Вильфанд.

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