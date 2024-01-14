Путин рассказал о впечатлениях от поездки на Чукотку Путин заявил, что не пожалел о поездке на Чукотку

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не пожалел о поездке в Чукотский автономный округ. В беседе с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным президент отметил, что гораздо важнее посмотреть «собственными глазами», нежели видеть отчеты на бумаге, это помогает лучше понять, с каким проблемами сталкиваются жители региона.

Я давно собирался там побывать, не жалею, что съездил, потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое дело, когда собственными глазами посмотришь. Когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, начинаешь понимать, что это такое и как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что подобные поездки важны и «заменить их невозможно». Путин также рассказал, что обратил внимание на проблему того, что административный центр Чукотки, город Анадырь, и аэропорт находятся на разных сторонах залива. По его словам, пока рано говорить о ее решениях, поскольку «разные варианты существуют».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин обязательно посетит Якутию, как и планировал изначально. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Путин не намерен откладывать поездку.