Сахалинцы публикуют видео с прыжками из окон в сугробы у многоэтажек Жителей Сахалина стали находить в сугробах у домов

Фото: Владимир Михайлов/РИА Новости

Южносахалинцы из числа экстремалов начали в развлекательных целях прыгать из жилых многоэтажек в сугробы, которые выросли во дворах за дни небывалого снегопада. РИА Новости публикует две видеозаписи, на которых жители северного региона проверяют глубину снежного покрова.

29 января в регионе отменили объявленный из-за непогоды режим чрезвычайной ситуации. Коммунальные службы постепенно расчищают инфраструктуру.

До этого канал АСТВ публиковал видео, на котором неизвестный спрыгнул в высокий сугроб с крыши пятиэтажного жилого дома. Уточняется, что случай произошел на улице Саранской.

28 января администрация Южно-Сахалинска попросила автомобилистов освободить проезжую часть и подъездные пути от своих авто. Машины мешают коммунальным службам расчищать местность от последствий снегопада.

24 января власти Южно-Сахалинска вводили режим ЧС. Из-за метели общественный транспорт не вышел на городские маршруты. В том числе были отменены пригородные маршруты. До 29 января в некоторых регионах продлевали дистанционный режим обучения для школьников.