В некоторых школах Сахалина продлили до 29 января дистанционный режим обучения на время снегоуборочных работ, сообщили в Министерстве образования области. Эта мера была введена с целью обеспечения безопасности детей.
В связи с проведением снегоуборочных работ, в целях обеспечения безопасности детей 29 января продлен дистанционный режим обучения в школах, — сообщили в ведомстве.
В частности, в онлайн-режиме продолжат учиться дети в Южно-Сахалинске, Долинском районе (за исключением сел Быков и Советское), а также в селе Троицкое Анивского района. Детские сады при этом будут работать в штатном режиме.
В некоторых образовательных учреждениях родители и ученики провели субботники по расчистке территории от снега. Например, в гимназии № 1 Южно-Сахалинска они расчистили территорию у центрального входа.
Всего с 23 января на дистанционный режим перешли почти 100 образовательных учреждений региона. Ученики двух районов вернулись к очному режиму обучения.
24 января власти Южно-Сахалинска вводили режим ЧС. Из-за метели общественный транспорт не вышел на городские маршруты. В том числе были отменены пригородные маршруты.