Школьники Сахалина останутся дома из-за снегоуборочных работ На Сахалине школьникам продлили обучение онлайн из-за снегоуборочных работ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В некоторых школах Сахалина продлили до 29 января дистанционный режим обучения на время снегоуборочных работ, сообщили в Министерстве образования области. Эта мера была введена с целью обеспечения безопасности детей.

В связи с проведением снегоуборочных работ, в целях обеспечения безопасности детей 29 января продлен дистанционный режим обучения в школах, — сообщили в ведомстве.

В частности, в онлайн-режиме продолжат учиться дети в Южно-Сахалинске, Долинском районе (за исключением сел Быков и Советское), а также в селе Троицкое Анивского района. Детские сады при этом будут работать в штатном режиме.

В некоторых образовательных учреждениях родители и ученики провели субботники по расчистке территории от снега. Например, в гимназии № 1 Южно-Сахалинска они расчистили территорию у центрального входа.

Всего с 23 января на дистанционный режим перешли почти 100 образовательных учреждений региона. Ученики двух районов вернулись к очному режиму обучения.

24 января власти Южно-Сахалинска вводили режим ЧС. Из-за метели общественный транспорт не вышел на городские маршруты. В том числе были отменены пригородные маршруты.