В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС Непогода стала причиной введения режима ЧС в Южно-Сахалинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим чрезвычайной ситуации по причине неблагоприятной погодной обстановки объявлен в Южно-Сахалинске, сообщил в личном Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он призвал руководителей всех предприятий и организаций перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а коммунальные службы — обеспечить оперативную уборку основных дорог.

В связи с крайне неблагоприятной погодной обстановкой в Южно-Сахалинске объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме, — написал Лимаренко.

В свою очередь в администрации Южно-Сахалинска рассказали, что в среду, 24 января, из-за метели общественный транспорт не смог выйти на городские маршруты. Там добавили, что в городе идет организация работы скорой помощи. Для расчистки дорог привлечены волонтеры и снегоходы.

В пресс-службе Министерства транспорта Сахалинской области рассказали, что на юге Сахалина непогода ограничила движение всех видов транспорта. В частности, с раннего утра закрыты юго-западный объезд в Южно-Сахалинске, автодорога Долинск — Быков, межмуниципальные трассы Южно-Сахалинск — Корсаков, Южно-Сахалинск — Холмск. Движение пригородного транспорта в Южно-Сахалинске также отменено.

Синоптики объявили 24 января сильную лавинную опасность на территории 11 городских округов Сахалина в связи с прохождением циклона. Кроме того, в Сахалинском международном аэропорту им. Антона Чехова более 20 рейсов из-за непогоды задержаны на сутки.

Циклон со снегом, порывистым ветром и метелью пришел на Сахалин утром 23 января. В южных и центральных частях острова спасатели объявили экстренное предупреждение на 23–25 января.

Ранее стало известно об отмене четырех внутренних авиарейсов в Приморском крае из-за неблагоприятных метеоусловий. Активный циклон привел посадочные площадки в непригодное для приема воздушных судов состояние в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении. При этом несколько межмуниципальных автобусов не смогли выйти на маршруты в утренние часы.