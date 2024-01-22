Часть пассажиров не могут вылететь из аэропортов Приморья В Приморье отменили четыре внутренних авиарейса из-за активного циклона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре внутрикраевых авиарейса отменили в Приморье из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает правительство региона. Уточняется, что непогода вызвана активным циклоном.

Из-за метеоусловий в Приморье отменено несколько внутрикраевых авиарейсов. Техническое состояние посадочных площадок не позволяет принять воздушные суда в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении, — говорится в сообщении.

При этом транспортное сообщение между населенными пунктами не нарушено. Межмуниципальные автобусы выполняют рейсы согласно запланированному расписанию. Однако на маршруте Владивосток — Вольно — Надеждинское два автобуса в утренние часы не выехали, так как не смогли завестись из-за низкой температуры.

Ранее на Башкирию обрушился сильный снегопад. Большегрузы в течение двух суток стояли в пробке на трассе из региона в Самарскую область, затор растянулся на несколько километров. Уточняется, что водители успели выехать из Башкирии и встали в огромную пробку в глубинке Татарстана.

В США на прошлой неделе арктический циклон унес жизни не менее 61 человека. Наибольшее число жертв стихии зарегистрировано в штатах Теннесси и Орегон. До этого сообщалось о 47 погибших.