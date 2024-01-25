Женщинам перечислили модные тренды весеннего сезона Стилист Скороходова: весной в моде будут платья в стиле невесты

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Платья в стиле невесты, акцентные юбки длины миди и топы с открытыми плечами станут модными трендами весеннего сезона, рассказала стилист Анна Скороходова. В беседе с «Москвой 24» эксперт уточнила, что стоит обратить внимание на одежду, которая будет подчеркивать женскую индивидуальность и красоту.

Интересный тренд, который я вижу, — это платья в стиле невесты длины миди, их можно найти в магазинах обычных брендов. Такой наряд легко носить чуть ли не каждый день, дополняя различными более простыми, базовыми вещами, — отметила стилист.

Актуальной становится низкая талия на платьях. Скороходова предупредила, что такой наряд подойдет не всем. Также в моду войдут укороченные жакеты, разрезы в зоне талии и гипертрофированное декольте. Стилист посоветовала присмотреться к строгим геометричным образам. Например, можно сочетать рубашки и жакеты прямого кроя.

Один из трендовых пунктов в костюмах — это гипертрофированно объемные плечи. Такой элемент добавит торжественности образу, поэтому лучше всего выбирать их не на каждый день, а на какие-то мероприятия, — добавила Скороходова.

Дизайнер Наз Маер ранее посоветовал женщинам после 40 лет отказаться от бесформенных длинных юбок. По его словам, навредить образу могут и джинсы с высокой талией, стилизованные под 90-е.