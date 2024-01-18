Женщинам назвали одежду, которой стоит избегать после 40 лет Дизайнер Маер порекомендовал отказаться от длинных юбок после 40 лет

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Женщинам после 40 лет лучше отказаться от бесформенных длинных юбок, посоветовал дизайнер Наз Маер. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнул, что стоит отдать предпочтение юбке с интересной текстурой, цветом или кроем. В образ при этом важно добавить немного неформальности, чтобы не выглядеть старше своего возраста.

Как уточнил дизайнер, также следует избегать ношения балеток. Такая обувь, по его словам, не добавит женщине стиля. Лучше обратить внимание на кроссовки или лоферы. Навредить образу могут и джинсы с высокой талией, стилизованные под 90-е. Маер отметил, что они могут визуально прибавить несколько лет.

Следует правильно подобрать бюстгальтер. При обвисшей линии бюста одежда не сядет на женщину правильным образом. Кроме того, эксперт посоветовал избегать большого количества украшений и черного цвета. Маер пояснил, что темные цвета могут подчеркнуть морщины. В связи с этим рекомендуется выбирать светлый верх.

Дизайнер ранее рассказал, что в число главных антитрендов 2024 года войдут обтягивающие вещи, мини-юбки, маленькие сумки и джинсы с заниженной талией. По его словам, на смену чрезмерно облегающим силуэтам придут расслабленные фасоны.