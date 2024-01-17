Дизайнер моды перечислил главные антитренды 2024 года Дизайнер Маер: антитрендами 2024 года станут обтягивающие вещи и мини-юбки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В число главных антитрендов 2024 года войдут обтягивающие вещи, мини-юбки, маленькие сумки и джинсы с заниженной талией, считает дизайнер Наз Маер. В беседе с LIFE.ru он пояснил, что ряд популярных образов станет неактуальным в наступившем году благодаря постоянному развитию индустрии моды.

Как рассказал эксперт, в наступившем году на смену чрезмерно облегающим силуэтам придут расслабленные фасоны. Место приталенной одежды займут оверсайз-блейзеры, просторные рубашки и струящиеся платья. Также уйдет мода на микросумки, их стилист советует заменить на большие сумки-тоуты или через плечо — они дополнят множество образов и подойдут для разных случаев.

Мини-юбки также выйдут из моды. По словам Майера, стиль сместится в сторону более скромных и универсальных вариантов, создающих ощущение утонченности и элегантности.

Юбки длины миди и макси выглядят более современно и элегантно. Модель с подолом ниже колена, но выше щиколотки — идеальный баланс между шиком и удобством, — подчеркнул дизайнер.

Кроме того, по его словам, неактуальной станет и куртка-бомбер. Ей на смену придут такие варианты, как утилитарные куртки, негабаритные блейзеры и нетрадиционные тренчи. Сходит на нет и увлечение джинсами с низкой талией. Как подчеркнул специалист, возвращаются модели с высокой талией и широкими штанинами, они подчеркивают линию талии и визуально удлиняют ноги, создавая гармоничный силуэт.

Что касается обуви, то в 2024 году в моду возвращается шпилька, вытесняя широкий каблук, рассказал Маер. Высокий каблук можно носить как с повседневными, так и с официальными нарядами.

Ранее Наз Маер объяснил, что в основе концепции зимнего гардероба лежат простота, универсальность и сочетаемость вещей. По его словам, необходимо подбирать предметы одежды таким образом, чтобы была возможность создавать разные образы.