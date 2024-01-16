Дизайнер дал советы по подбору полноценного зимнего гардероба Дизайнер Маер: вещи в зимнем гардеробе должны быть универсальными и сочетаемыми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В основе концепции зимнего гардероба лежат простота, универсальность и сочетаемость вещей, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» дизайнер Наз Маер. По его словам, необходимо подбирать предметы одежды таким образом, чтобы была возможность создавать разные образы.

Как пояснил специалист, лучше всего использовать нейтральные и сдержанные оттенки, которые хорошо сочетаются между собой. Это черный, белый, серый, синий, коричневый и зеленый цвета.

Маер подчеркнул, что в зимний гардероб обязательно должны входить пуховик, а также качественное шерстяное пальто, его наиболее удачным цветом является верблюжий. Также в основу любого повседневного гардероба входит большой ассортимент качественных футболок простых цветов — черного, темно-синего, серого и белого. Полезно иметь пару не слишком свободных и не слишком обтягивающих джинсов, а также брюки чинос, которые идеально подходят для свиданий, деловых встреч и других мероприятий в стиле смарт-кэжуал.

Кроме того, по словам эксперта, гардероб должен включать несколько классических рубашек, в том числе белых, а также классические толстовки с круглым вырезом серого, темно-синего и черного цвета.

Что касается обуви, то актуальными, универсальными и достаточно теплыми для осенне-зимнего сезона остаются классические армейские ботинки, продолжил Маер. Помимо combat boots, сегодня в тренде также казаки.

Ранее стилист и имиджмейкер Мария Абабкова рассказала, что в настоящем сезоне в моде предметы гардероба с леопардовым принтом и винного цвета. По ее словам, тренды сейчас довольно яркие и кричащие.