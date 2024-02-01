Россиянам напомнили количество выходных и праздничных дней в феврале Юрист Русяев: в феврале россияне отдыхают девять дней, включая 23-е число

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян ждут девять выходных и праздничных дней в феврале, включая 23 февраля, когда отмечается День защитника Отечества, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Эксперт напомнил, что 22-го числа должен быть сокращенный день.

Россиян в феврале ждет праздничный заряд — 9 выходных, включая 23 февраля. Что касается оплаты труда, то 22-е считается рабочим днем перед праздником — сокращенный рабочий день. За работу в этот день полагается стандартная оплата. За труд в сам праздник — 23 февраля — работодатель обязан заплатить в двойном размере или предоставить оплачиваемый отгул, — добавил Русяев.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснил в разговоре с NEWS.ru, что россияне имеют право получить налоговый вычет при покупке квартиры или ее доли, комнаты, участка земли с частным домом или под строительство. Он подчеркнул, что вычет положен за уплаченные проценты по ипотеке, за отделку и ремонт квартиры в новостройке, если она приобретена у застройщика и продавалась без отделки.

Парламентарий также напомнил, что граждане РФ, официально трудоустроенные, платящие налоги и не оформлявшие вычет на покупку недвижимости до 2014 года, вправе вернуть себе 13% от стоимости жилья и отделки, а также 13% от суммы процентов по ипотеке, но не больше 650 тысяч рублей.