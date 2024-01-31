Россиянам дали советы, как повысить иммунитет при помощи питания Генетик Левина: продукты с омега-3 полезны для профилактики вирусных болезней

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Защитить иммунитет помогут продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, рассказала генетик Алина Левина. В беседе с KP.RU специалист пояснила, что эти продукты полезны для профилактики вирусных заболеваний, улучшают кровообращение и поддерживают работу мозга. К ним относятся рыбий жир, печень трески, моллюски и водоросли.

Как уточнила генетик, для иммунитета необходим витамин D. Его можно получить из еды, в том числе из рыбы, лисичек, свиного мяса, яиц и сливочного масла, или принимать в виде добавок. Распознать и уничтожить вирусы, поддержать здоровье кожи и сосудов помогут плоды шиповника, овощи, такие как перец, капуста, петрушка. Эти продукты богаты витамином С.

Левина добавила, что для выработки антител необходим цинк. При его дефиците повышается уровень кортизола, что негативно отражается на состоянии здоровья. Повысить уровень цинка можно с помощью устриц, моллюсков, говядины и орехов. Кроме того, важно восполнить дефицит витамина В12, чтобы избежать зимней хандры. Он есть в моллюсках, печени, лососе, куриных яйцах и икре.

Трихолог Анастасия Курская ранее рассказала, что для укрепления и защиты волос в зимний период стоит чаще употреблять в пищу продукты, богатые витаминами A, E и группы B. По ее словам, в рационе должны присутствовать рыба, авокадо, орехи, сливочные и растительные масла.