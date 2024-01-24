Трихолог назвала продукты, помогающие защитить и укрепить волосы зимой Трихолог Курская: для защиты волос зимой необходимо есть больше рыбы и авокадо

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Для укрепления и защиты волос в зимний период стоит чаще употреблять в пищу продукты, богатые витаминами A, E и группы B, а также жирными кислотами, рассказала NEWS.ru трихолог Анастасия Курская. Эксперт отметила, что рацион должен содержать рыбу, авокадо, орехи, сливочные и растительные масла.

Следите, чтобы вы получали из привычной еды витамины А, Е, группы В, жирные кислоты. Старайтесь есть больше рыбы, авокадо, орехов, умеренно потребляйте молочные продукты высокой жирности, сливочное и растительные масла. В рационе должны быть сложные углеводы и белок, которые отвечают за здоровье волос в том числе. Контролируйте количество жидкости за день, чтобы кожа и пряди не были сухими и тусклыми, — добавила Курская.

Ранее врач-дерматолог Анастасия Тихонова назвала низкий иммунитет одной из причин появления перхоти. Специалист подчеркнула, что при состоятельной иммунной системе деятельность бактерий, приводящих к воспалительным процессам, будет угнетаться.

Тихонова добавила, что перхоть может быть обусловлена нервным перенапряжением, генетической предрасположенностью или гормональными изменениями. По ее словам, проблема чаще всего возникает в период полового созревания и в возрасте 40–60 лет.