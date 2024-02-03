«Слово пацана»: последние новости 3 февраля, съемки второго сезона

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Режиссер нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников рассказал детали работы над эпизодами первого сезона, а также высказался о возможном продолжении ленты. Какие последние новости о «Слове пацана» 3 февраля?

Какие сцены из «Слова пацана» переснимали

По словам Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин), его команда переснимала и доснимала некоторые сцены из эпизодов первого сезона «Слова пацана». Как уточнил режиссер, создатели сериала захотели расширить любовную линию Марата и Айгуль только во время монтажа. Для этого пришлось доснимать новые сцены с героями.

«В первой серии переснят разговор Искандера и Андрея в туалете, где он ему рассказывает о новотатарских. В пятую серию мы досняли большой кусок в школе», — сказал Крыжовников в интервью авторам YouTube-канала «Что посмотреть».

Также режиссер объяснил, почему решил переснять восьмую серию «Слова пацана». Крыжовников признался, что изначальный финал картины ему не понравился.

«Это произошло 9 ноября. Я собрал восьмую серию, она мне не понравилась, но как переснять, я еще не знал. В день премьеры я приехал в кинотеатр „Октябрь“: есть такая процедура — техническая проверка звука и изображения. Я смотрю финал второй серии, где Ильдар бьет валенком Андрея, и я понимаю, что Марат должен то же самое сделать с Коликом в туалете. Должно быть колесо насилия неостановимое», — пояснил постановщик.

Кроме того, в черновом варианте восьмой серии отец Вовы Адидаса прощал сына, однако от такого поворота Крыжовников решил отказаться. Режиссер добавил, что хотел также внести в финал любовные приключения Вовы и Наташи, так как герои это заслужили.

Что сказал Крыжовников о втором сезоне «Слова пацана»

Режиссер поделился, что изначально планировалось снять три сезона проекта, которые рассказывают о событиях 1989, 1991 и 1993 годов.

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press Жора Крыжовников

«1991 год превращает бывших бойцов за асфальт в настоящих бандитов, потому что теперь есть за что сражаться — за бабки. Мы взяли 1989-й, потому что это еще хулиганы. А дальше начинается серьезный рост. И 1993 год — это уже война, когда казанские захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой, то есть история вышла на уровень страны», — заявил Крыжовников.

Однако пока съемочная команда «Слова пацана» не приступала к работе над вторым сезоном сериала. Постановщик сообщил, что в ближайший год не будет прорабатывать сюжет и, скорее всего, займется другим проектом.

«Мы пока взяли паузу. <...> Мы понакидали версии, пообсуждали. Но мы как авторы пока не приступали к тому, чтобы придумать второй сезон. В ближайший год это не произойдет», — сказал режиссер, добавив, что у команды пока нет идей насчет того, о чем могут быть второй и третий сезоны сериала.

Встречаются ли Зима с Наташей?

В СМИ появились слухи, что актеров Льва Зулькарнаева и Елизавету Базыкину, сыгравших в «Слове пацана» Зиму и Наташу соответственно, связывают не только дружеские, но и любовные отношения, пишет издание StarHit 3 февраля.

Зулькарнаев опроверг эти сообщения. По его словам, с Елизаветой их связывает лишь дружба.

Фото: Пресс-служба Wink Елизавета Базыкина в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Нет, мы дружим. Просто дружим. Ну, она дружит, да», — цитирует актера StarHit.

Артист добавил, что пока не готов к серьезным отношениям. Лев признался, что еще не влюблялся так, чтобы совершить безрассудный поступок.

«Я романтик, но думаю, что еще не влюблялся так, чтобы совершить безрассудный поступок. Весь мой опыт, наоборот, сводился к тому, что я держал себя в состоянии комфортного спокойствия», — сказал 23-летний актер.

Зулькарнаев также сообщил, что состоит в дружеских отношениях не только с Базыкиной, но и другими актерами из «Слова пацана». В частности, исполнитель роли Зимы упомянул Андрея Максимова (Желтый), Ивана Янковского (Вова Адидас), Вячеслава Копейкина (Турбо), Рузиля Минекаева (Маратик) и режиссера ленты Жору Крыжовникова.

«Вот Андрей Максимов, который Желтого играл, прям близкий по духу человек. Ваня Янковский. Он не просто друг, он еще и наставник. Со Славой Копейкиным мы, естественно, дружим — с Турбо. C Рузилем, с режиссером Андреем Николаевичем, безусловно», — поведал артист.

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