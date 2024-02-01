«Слово пацана»: последние новости 1 февраля, когда покажут по ТВ

Фото: Пресс-служба Wink

Нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» в скором времени покажут на одном из федеральных телеканалов. Что за версию увидят зрители, будет ли второй сезон, какие последние новости о ленте Жоры Крыжовникова 1 февраля?

Когда «Слово пацана» покажут по телевизору, будет ли цензура

Генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель продюсерского совета Института развития интернета (АНО «ИРИ») Тимур Вайнштейн на мероприятии ИРИ заявил, что телеканал НТВ покажет популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» уже будущей весной. При этом точную дату телепремьеры он называть не стал.

По словам Вайнштейна, на НТВ будет транслироваться версия сериала без цензуры — «18+». Зрители увидят эпизоды ленты такими же, как и в онлайн-кинотеатрах Wink и Start, где состоялся премьерный показ фильма.

«Дату не скажу, но скоро, весной. Выйдет та же версия, совершенно без каких-либо изменений. Это будет версия „18+“, как она и была. То есть мы будем показывать по одной серии в 23:00 каждый день, чтобы не менять прокатное удостоверение», — сообщил Вайнштейн.

Какие песни из «Слова пацана» спела Бородина

Телеведущая Ксения Бородина на странице в социально сети опубликовала видео своего танца под песню в исполнении Юрия Шатунова «Седая ночь» и композицию группы «Мираж» «Новый герой» в ресторане на французском горнолыжном курорте в Куршевеле.

Звезда «Дома-2» подошла к диджейскому пульту и спела известные хиты, повторив танцевальные движения актеров из «Слова пацана». Бородина отметила, что русские люди «везде умеют создать атмосферу».

«Русская музыка вечна. Русские люди — самые веселые. И мы всегда умеем создать атмосферу. Россия, вперед!» — написала телеведущая.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ксения Бородина

Что сказал Безруков о Кологривом

Народный артист России Сергей Безруков оценил своего коллегу Никиту Кологривого, сыгравшего роль Кощея в «Слове пацана». Актеры успели совместно поработать во время съемок фильма «Момент истины» — новой экранизации книги Владимира Богомолова «В августе 44-го». В этой картине Безруков сыграл роль капитана Павла Алехина, а Кологривый — старшего лейтенанта Евгения Таманцева по прозвищу «Скорохват». На настоящий момент неизвестно, когда военная драма выйдет на экраны.

В подкасте Первого канала «Креативные индустрии» Безруков признал, что Кологривый сейчас является звездой российского кино. По его словам, работа 29-летнего артиста в «Моменте истины» впечатляет.

«Для Никиты Кологривого, который сейчас стал звездой, эта роль — одна из таких интересных в его творческой биографии. Он там необычный, это его серьезная работа, и его образ Таманцева, конечно, впечатляет. По тем сложнейшим съемкам, которые были, по характеру героя и то, что он переживает, например, в истории с матерью», — отметил Безруков.

Будет ли второй сезон «Слова пацана»

Исполнитель роли Пальто Леон Кемстач в интервью порталу «Сноб» 23 января рассказал, ждать ли поклонникам второй сезон сериала «Слово пацана». По его словам, актеры еще сами не знают о возможном продолжении ленты. Юный артист предположил, что о судьбе второго сезона «Слова пацана» одновременно узнают все.

«На данный момент второй сезон обсуждается на встречах режиссера со сценаристами и продюсерами, но точного ответа пока нет. Поэтому, похоже, про то, будет продолжение или нет, все мы узнаем одновременно. Но даже если его не будет, я уверен, этот сериал всем запомнится надолго», — сказал исполнитель роли Пальто.

Ранее сценарист Андрей Золотарев заявил, что продолжение «Слова пацана» зависит от режиссера Жоры Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин) и продюсеров. По его словам, история сериала предполагает второй сезон.

«Это зависит от Жоры Крыжовникова, от продюсеров, в число которых я не вхожу. Сама история предполагает продолжение. Потому что мы с Жорой знаем, что с этими героями произойдет в ближайшей и отдаленной перспективе. Мы так рассчитывали эту историю с самого начала, чтобы понимать, что с ними происходило до того, как они попали в кадр, и что происходит с ними после того, как они выйдут из кадра. Но будет ли это снято — это вопрос», — говорил Золотарев.

Сам Крыжовников намекал на продолжение сериала. В комментариях в соцсетях у него спросили об эпизоде в бане, который был в слитой версии финальной серии, но исчез из официальной. Режиссер ответил, что эта сцена появится во втором сезоне.

«Баня переехала во второй сезон. А вообще, не стоило смотреть ворованное», — писал Крыжовников.

Читайте также:

Кощей — враг Киева, Пальто — в «Зените»: последние новости о «Слове пацана»

«90-е не успели закончиться, а уже были интересны»: Гараев о ретросериалах

Кощей, Маратик, Бортич: составлен список самых перспективных актеров РФ