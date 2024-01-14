Айгуль из «Слова пацана» выступила против второго сезона сериала Актриса Анна Пересильд заявила, что «Слову пацана» не нужен второй сезон

Фото: Пресс-служба Wink

Анна Пересильд

Актриса Анна Пересильд, исполнившая роль Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», считает, что проекту не нужно продолжение. В интервью YouTube-каналу FAMETIME TV девушка объяснила, что сериал должен уйти на пике популярности.

Я не знаю, у меня, правда, нет никакой информации [будет ли второй сезон], но лично мое мнение, что сериал, который так прогремел, должен заканчиваться на одном сезоне. Это лично мое мнение. Уходить на пике, мне кажется так, — сказала Пересильд.

Актриса отметила, что если запускать второй сезон, то, вероятно, с новыми героями. Однако зрители полюбили и привыкли к персонажам первой части «Слова пацана» и, скорее всего, не обрадуются кардинальной замене героев, уточнила Пересильд.

Ранее Анна рассказала, что попала в проект после проб. По словам 14-летней артистки, для нее стало неожиданным утверждение на роль, так как в тот день она была уставшей и еле выучила текст для сцены. Кроме того, отметила она, ей позвонили и сказали о принятии в сериал на следующий день, что бывает очень редко. Пересильд объяснила, что, как правило, актеры ждут ответа по две недели и дольше. При этом, отметила актриса, на пробах не было режиссера Жоры Крыжовникова, который и рассказал ей о готовящемся сериале.