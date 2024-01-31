Роберт Гараев оправдал Марата из «Слова пацана» за платные корпоративы Писатель Гараев: исполнитель роли Марата зарабатывает на квартиру в Москве

Фото: Пресс-служба WINK

Исполнитель роли Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев

Исполнитель роли Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев — очень талантливый актер, и в том, что он участвует в платных корпоративных концертах, нет ничего плохого, заявил NEWS.ru автор документальной книги «Слово пацана» Роберт Гараев в ходе дискуссии в Еврейском музее и центре толерантности. Он также добавил, что доволен кастингом сериала, где нет ни одной проходной роли.

Рузиль — суперталантливый актер. Я думаю, он себя найдет. К тому же у него молодая жена, маленький ребенок, они живут на съемной квартире в Москве и если он на нее (квартиру — NEWS.ru) заработает благодаря сериалу, не это ли cчастье? К Рузилю у меня отношение замечательное, — сказал Гараев.

Поводом для комментария стала информация о том, что молодые актеры сериала «выжимают все» из своей популярности, раскручивают свои соцсети и принимают участие в вечеринках и корпоративах. Так, исполнителя роли Марата Рузиля Минекаева обвинили в том, что он ходит на праздники за деньги, сообщает портал «Вокруг.ТВ». Между тем Гараев, ставший консультантом сериала, добавил, что был бы рад продолжению «Слова пацана».

Я отнесусь положительно [к продолжению], потому что я за длинные истории, — отметил Гараев.

Ранее писатель заявил, что абсолютно доволен тем, насколько реалистично режиссер Жора Крыжовников перенес на экран реалии криминальной Казани 1980-х годов. Гараев также объяснил, что пересъемка сцен в финале была обусловлена перфекционизмом режиссера.