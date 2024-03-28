Поклонники начали массово отписываться от звезд сериала «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Рузиль Минекаев

Поклонники актеров из «Слова пацана. Кровь на асфальте» начали массово отписываться от своих кумиров. Так, после выхода сериала на Рузиля Минекаева, сыгравшего Марата, было подписано около миллиона человек, позднее это число уменьшилось до 800 тысяч. Сам актер в Telegram-канале даже пошутил на эту тему.

Нет, брат, не уходи! — написал он, обращаясь к поклонникам.

На данный момент число подписчиков Минекаева и вовсе уменьшилось до 789 тысяч. С аналогичной ситуацией столкнулся Леон Кемстач. Актер сыграл в сериале персонажа с прозвищем Пальто. В настоящий момент число его подписчиков сократилось с 1 миллиона до 760 тысяч.

При этом ситуации с Никитой Кологривым противоположное. Число его поклонников растет. Известно, что в отличие от своих коллег, он имеет больший опыт и количество проектов.

Кологривого стали чаще упоминать различные СМИ, в том числе, после дебоша в новосибирском баре. Он отбывал арест за то, что устроил потасовку и укусил официантку. 22 марта суд отказался продлевать арест актера до 15 суток. Сам Кологривый отметил, что считает семидневный арест слишком жестоким наказанием за его проступок. 27 марта актера выпустили из спецприемника.