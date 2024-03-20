SHAMAN оценил идею включить его песни в школьную программу SHAMAN: песня «Я русский» достойна изучения в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) считает правильным предложение включить его песни в школьную программу уроков музыки, сообщает KP.RU. В беседе с изданием артист заявил, что его композиция «Я русский» является достоянием России и достойна того, чтобы ее учили школьники.

Если это случится, для меня это будет показатель того, что мои песни любят и слушают. Мои песни честные и искренние. Но не мне решать. Мои песни — это достояние России, и они мне не принадлежат. Так что я отпускаю их, как птицу. Считаю, что песня «Я русский» достойна, чтобы ее учили в школе, — высказал мнение исполнитель.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов призвал дополнить школьную программу по музыке композициями патриотической направленности современных исполнителей, в том числе SHAMAN, Олега Газманова и Николая Расторгуева. Идею поддержало Минпросвещения РФ.

Певец Олег Газманов в свою очередь назвал большой честью возможное включение его песен в школьную программу. Он выразил надежду, что его произведения будут полезны России.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман отметил, что тексты песен SHAMAN, Олега Газманова и группы «Любэ» по большей части являются здравыми и полезными для российских школьников. По словам парламентария, речь идет исключительно об их содержании.