«Правильное решение»: Валерия перенесла концерт после теракта в «Крокусе» Запланированный на 17 апреля трибьют-концерт Валерии отменили

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валерия

Концерт Валерии с участием Инстасамки, Мари Краймбрери, Мота, L’One, Hamali & Navai и других артистов, который был запланирован на 17 апреля в Live Арене, отменили. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) исполнительница сообщила, что мероприятие перенесли на 3 октября.

Друзья, масштабное шоу в честь в моего дня рождения 17 апреля на сцене Live Арена мы переносим на 3 октября. В сложившейся ситуации считаем это единственно правильным решением. Спасибо всем зрителям за понимание. Все купленные билеты действительны. Огромная благодарность моим друзьям-артистам за возможность найти новую дату, — написала Валерия.

Ранее выступления певицы Вики Цыгановой отменили в Новосибирске и Томске. Организаторы концерта рассказали, что причиной стала «неспокойная ситуация» в России. Мероприятия перенесли на второе полугодие 2024 года. Исполнительница планировала приехать в Сибирь с шоу «Легенда шансона. 35 лет на сцене».

До этого экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина заявила, что для хорошей музыки должно находиться место даже после траура. По ее словам, панические настроения в такой ситуации лишь подтвердят, что террористы достигли своих целей. Серябкина добавила, что безопасность на концертах должна быть на высочайшем уровне.