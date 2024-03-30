Концерты Цыгановой отменили в Новосибирске и Томске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вика Цыганова

Выступления певицы Вики Цыгановой отменили в Новосибирске и Томске, сообщает «Сиб.фм». Организаторы концерта рассказали, что причиной стала «неспокойная ситуация» в России.

В связи с текущей неспокойной ситуацией в стране, концерт сейчас отменяется. Он переносится на второе полугодие. Даты будут известны позже. Сдать билеты можно в местах приобретения, — говорится в сообщении.

По данным журнала, выступления перенесли на второе полугодие 2024 года. Концерты Цыгановой должны были состояться в новосибирском ДКЖ 11 апреля, и в томской филармонии — 12 апреля. Исполнительница планировала приехать в Сибирь с шоу «Легенда шансона. 35 лет на сцене».

Ранее певица Ольга Серябкина заявила, что для хорошей музыки должно находиться место даже после траура. По ее словам, панические настроения в такой ситуации лишь подтвердят, что террористы достигли своих целей. Серябкина добавила, что безопасность на концертах должна быть на высочайшем уровне.

Иосиф Пригожин заявил, что в соцсетях призывают отменить концерт-трибьют исполнительницы Валерии, который должен состояться 17 апреля на стадионе «Live Арена» с участием Инстасамки, Мари Краймбрери, Мота, L’One, Hamali & Navai и других артистов. По его словам, некоторые блогеры считают, что неуместно проводить мероприятие после гибели 139 человек в результате теракта в «Крокус Сити Холле».