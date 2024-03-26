«Не понимаем, что делать»: Пригожин о возможной отмене концерта Валерии Пригожин: мы не знаем, проводить или переносить концерт Валерии 17 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин заявил на пресс-конференции, что в соцсетях призывают отменить концерт-трибьют Валерии, который должен состояться 17 апреля в «Live Арене» с участием Инстасамки, Мари Краймбрери, Мота, L’One, Hamali & Navai и других артистов. По его словам, некоторые блогеры считают, что неуместно проводить мероприятие после гибели 139 человек в результате теракта в «Крокусе», передает корреспондент NEWS.ru.

Мы понимаем, что здесь есть неуместность и опасность, нас могут критиковать, почему мы проводим этот концерт. Мы не понимаем, что нам делать: переносить, отменять, или проводить. Нас уже запугали настолько, вот это сообщество социальных сетей... Там сидят блогеры какие-то, которые дают оценку всем происходящим вещам, — сказал Пригожин.

Он напомнил, что работает в индустрии более 35 лет, и поэтому знает, что нельзя обвинять артистов в том, что они «наживаются». Пригожин призвал тех, кто делает подобные умозаключения, выбирать выражения, поскольку творческие коллективы зарабатывают, а не «наживают».

Продюсер привел пример с музыкальной премией «Жара Music Awards», которая должна была состояться в «Крокусе» 4 апреля. По его словам, на нее были распроданы все билеты, но по понятным причинам она была перенесена на неопределенный срок.

А вокруг «Крокуса» крутится около 500 человек, работают. Внутри, только на зарплатах. Это значит, 500 человек будут лишены работы. Артист работает не только на себя, но и на свои коллективы. Например, у [Филиппа] Киркорова — 70 человек, у Валерии — 16. <...> Это значит, умножайте на количество членов семьи, и вы поймете, сколько рабочих мест дают артисты, — объяснил Пригожин.

Стоимость одного мероприятия может достигать 40 млн рублей, учитывая расходы на рекламу, аренду и оборудование, подчеркнул Пригожин.

Мы же не работаем, как в театре, когда пьесу ставят на 20-30 спектаклей, и продают билеты, и за счет количества можно отбить, — указал он.

Также Пригожин усомнился, что если бы на входе у «Крокуса» были выставлены спецназовцы с автоматами, людям вряд ли захотелось бы приходить на концерты в такой зал. По его словам, защититься от угрозы нападения террористов очень сложно.