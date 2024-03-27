«Есть место хорошей музыке»: Серябкина о концертах после траура Серябкина призвала не поддаваться панике и продолжать проводить концерты

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Ольга Серябкина

Певица Ольга Серябкина заявила, что для хорошей музыки должно находиться место даже после траура, передает корреспондент NEWS.ru. Артистка заявила об этом в студии «Русского Радио» на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио». По словам экс-участницы группы «Серебро», панические настроения в такой ситуации лишь подтвердят, что террористы достигли своих целей.

Я считаю, что места панике не должно быть. Это сеет страх. Что касается концертов, здесь не буду брать на себя никакой ответственности, но скажу однозначно, что безопасность должна быть на высочайшем уровне. Конечно, сейчас непростое время для страны, однозначно. Но, думаю, место хорошей музыке всегда должно быть. Если мы будем паниковать, то те цели, которые преследуют плохие люди, [будут достигнуты]. Не хочется идти на поводу у этого. Они хотят, чтобы мы все боялись, но так не должно быть, — заключила певица.

Также в мемориальном концерте принимает участие солистка группы Reflex Ирина Нельсон, чей концерт был запланирован на 6 апреля в «Крокус Сити Холле». Она не стала отменять концерт и нашла для него новую площадку.

Ранее Иосиф Пригожин заявил на пресс-конференции, что в соцсетях призывают отменить концерт-трибьют певице Валерии, который должен состояться 17 апреля на стадионе «Live Арена» с участием Инстасамки, Мари Краймбрери, Мота, L’One, Hamali & Navai и других артистов. По его словам, некоторые блогеры считают, что неуместно проводить мероприятие после гибели 139 человек в результате теракта в «Крокус Сити Холле».