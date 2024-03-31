Бортников: спецслужбам поименно известны организаторы терактов в России

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Александр Бортников

Спецслужбам известны личности организаторов терактов в России, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Президент РФ Владимир Путин уже отмечал, что правоохранители знают, кто стоит за подготовкой и проведением атак, сообщил глава ФСБ корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Есть те, кто ушел и организовал боевые подразделения. Есть те, кто намеревался это сделать. Все правоохранительные органы и спецслужбы страны этим занимаются. Причем, как сказал президент, поименно мы знаем, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории, — сказал Бортников.

Властями будут приняты все необходимые меры для того, чтобы найти и наказать виновных, заверил директор ФСБ.

23 марта Бортников доложил Путину о задержании всех четырех террористов, участвовавших в нападении на «Крокус», сообщала пресс-служба Кремля. 26 марта директор ФСБ заявил, что террористические угроза в России сохраняется.

Ранее в ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) заявили, что исполнители теракта в подмосковном концертном зале 22 марта помимо убийства безоружных невинных людей в «Крокусе» должны были вступить в перестрелку с полицией. Согласно отчету, опубликованному филиалом исламистской группировки «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), нападавших подвело неисправное оружие.