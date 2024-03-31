Режим КТО в Махачкале и Каспийске отменили Мэр Умавов сообщил об отмене режима КТО в Махачкале и Каспийске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Режим контртеррористической операции в Махачкале отменен, сообщил мэр города Юсуп Умавов в Telegram-канале со ссылкой на оперативный штаб Республики Дагестан. Также он написал о прекращении режима КТО в Каспийске.

В 12:00 режим контртеррористической операции (КТО) в Ленинском, Советском районах Махачкалы и в Каспийске прекращен, — сообщил Умавов.

Режим контртеррористической операции ввели в Махачкале и Каспийске утром 31 марта. Сотрудники Федеральной службы безопасности приступили к поискам подозреваемых в причастности к террористическим организациям в этих городах. Позднее сообщали, что нескольких боевиков заблокировали в квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.

В ходе контртеррористической операции были задержаны три злоумышленника, которые планировали совершить теракты. Оперативники обнаружили автоматы, боеприпасы к ним и готовое к применению самодельное взрывное устройство. В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что ни гражданские лица, ни силовики во время задержания не пострадали. В Сети позднее появились кадры с места проведения контртеррористической операции в Каспийске.