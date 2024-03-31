Опубликованы новые кадры спецоперации в Каспийске

Фото: fsb.ru

Новые кадры с места проведения контртеррористической операции в Каспийске показал Telegram-канал Mash Gor. По его данным, видео снято на улице Амет-Хана Султана, где забаррикадировались боевики.

На видео видно многоэтажку, где в одной из квартир, предположительно, заблокированы боевики. Во дворе можно заметить несколько человек в камуфляже. Жителей соседних домов эвакуировали, пишет канал.

Кадры с места проведения КТО в Дагестане ранее также показала газета «Известия». На перекрытых улицах запечатлели силовиков, полицию, военный грузовик с буквой Z.

Режим КТО введен в Махачкале и Каспийске с 05:35 мск. Операция в Махачкале проводится в границах Ленинского и Советского районов, уточняли в УФСБ Дагестана. Национальный антитеррористический комитет сообщал, что боевиков выявил спецназ ФСБ, злоумышленники заблокированы в многоквартирных домах.

По данным НАК, в ходе КТО в Дагестане уже были задержаны трое бандитов, планировавших преступления террористической направленности. Силовики изъяли у задержанных автоматы, патроны и самодельное взрывное устройство, готовое к применению. Среди местных жителей и правоохранителей никто не пострадал.