В ИГИЛ сообщили о планах террористов из «Крокуса» напасть на полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Организация «Вилаят Хорасан», входящая в состав террористической группировки «Исламское государство» (обе организации признаны в РФ террористическими, деятельность запрещена) заявила, что совершившие атаку на «Крокус» террористы должны были вступить в перестрелку с полицией. Представители группировки подчеркнули, что преступников подвело неисправное оружие, передает Lenta.ru.

Кроме того, они считают, что по итогу атаки насчитывается гораздо больше жертв — более 500. Напомним, по последним данным МЧС число погибших достигло 144.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев предположил, что кураторы теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», могут находиться в Вашингтоне. Так он прокомментировал данные СК РФ, согласно которым, террористы направились в сторону украинской границы, чтобы в дальнейшем пересечь ее и прибыть в Киев за вознаграждением. Ивлев уверен, что это только первые признательные показания, и дальше информации окажется куда больше.

Как известила до этого пресс-служба Следственного комитета России, исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» признались на допросах, что ехали в сторону Украины для получения вознаграждения в Киеве. В ведомстве уточнили, что действия террористов координировал мужчина под псевдонимом через голосовые сообщения в мессенджере Telegram.