Следователи установили личности 134 погибших в «Крокусе»

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Следственные органы России к настоящему моменту установили личности 134 погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили сотрудники СК в ходе оперативного совещания главе ведомства Александру Бастрыкину. В настоящее время продолжаются работы с потерпевшими, которые дают показания о произошедшем в концертном зале Красногорска.

На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта. По другим, пока неустановленным, погибшим проводятся генетические экспертизы, — говорится в сообщении СКР.

30 марта в подмосковном главке МЧС России сообщили, что число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 551. Погибли 144 человека, среди них пятеро детей, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что участниками трагедии в «Крокус Сити Холле» едва не стали актеры Оскар Кучера, Сергей Светлаков и Сергей Бурунов. Участники группы «Пикник» успешно эвакуировались из концертного зала, где должен был состояться их концерт. Позже стало известно, что помощница директора коллектива Екатерина Кушнер погибла при теракте.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что терактам, подобным произошедшему в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает в том числе и мировой опыт.