Теракт в «Крокусе»: последние новости 31 марта, что рассказали в ИГИЛ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что задержанные сегодня боевики в Каспийские могли иметь прямое отношению к теракту в «Крокус Сити Холле». Какие последние новости известны о трагедии в Подмосковье?

Что известно о задержании боевиков в Дагестане

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), сегодня, 31 марта, в Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали трех человек, планировавших теракты.

«В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности», — сообщили в НАК.

По информации военкора Юрия Котенка, эти боевики могут иметь прямое отношение к теракту в «Крокусе».

«Предварительно, в Каспийске задержаны выходцы из Средней Азии, которые имеют прямое отношение к террористам, атаковавшим „Крокус Сити Холл“», — написал он.

Фото: fsb.ru

Авторы проекта WarGonzo также отметили, что задержанные, по неподтвержденным данным, связаны с террористами, которые организовали теракт в «Крокус Сити Холле».

«На месте задержания обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы и СВУ. Сообщается, что в ходе КТО потерь у личного состава правоохранительных органов нет, мирные жители эвакуированы. Также поступает пока не подтверждённая информация о связи подозреваемых в Дагестане с террористами из „Крокус Сити Холла“», — говорится в сообщении.

Что нового сказали в ИГИЛ о теракте

По информации организации «Вилаят Хорасан», входящей в состав группировки ИГИЛ (обе организации признаны в РФ террористическими, деятельность запрещена), преступники должны были также вступить в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов, но из-за неисправного оружия этого не произошло.

Также в заявлении террористической организации указывается гораздо большее число жертв инцидента — более 500. По официальным данным МЧС РФ, число погибших достигло 144 человек.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о состоянии детей, которых сбили террористы

Дети, которые серьезно пострадали во время ДТП, когда террористы покидали территорию «Крокуса», уже идут на поправку, заявил их отец.

По его словам, серьезно пострадал сын, но врачи сделали все возможное, мальчика уже перевели в палату к сестре.

«Больше всего пострадал мой пятилетний сынишка. Врачи над ним колдовали всю ночь. Он уже переведен из реанимации к своей сестре в палату», — рассказал он.

Мужчина отметил, что его семья после трагедии чувствовала поддержку от всей страны — от Камчатки до Калининграда.

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