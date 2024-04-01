Десятого фигуранта по делу «Крокуса» арестовали за неповиновение полиции ТАСС: десятого фигуранта по делу «Крокуса» арестовали за неповиновение полиции

Десятого подозреваемого по уголовному делу о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» Якубджони Юсуфзоду арестовали в марте за неповиновение сотрудникам полиции, передает ТАСС со ссылкой на Пресненский суд Москвы. Его арестовали на 12 суток по ч. 1 ст. 19.3 КоАП. Мужчину задержали 26 марта, уточнили в суде.

Якубджони Юсуфзода 26 марта был признан виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП и подвергнут административному аресту на 12 суток, — говорится в сообщении.

1 апреля следствие запросило арест Юсуфзоды по делу о теракте. Следователи установили, что Юсуфзода перечислил деньги со свой банковской карты соучастнику за несколько дней до теракта. Они предназначались для обеспечения проживания террористов. Часть средств он перевел одному из исполнителей уже после совершения преступления.

В Службе внешней разведки ранее заявили, что администрация президента США активизирует работу для формирования искаженной картины теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что госдепартаменту, американским спецслужбам, а также аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять любые подозрения по поводу причастности к преступлению президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.