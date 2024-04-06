В Новой Москве восстановили сожженный мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном поселении Десеновское был восстановлен стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в Telegram-канале власти населенного пункта. Они поблагодарил жителей, которые мыли и убирали памятное место.

В микрорайоне Центральный ЖК «Новые Ватутинки» расположен закладной камень. Он посвящен памяти воинам — участникам локальных конфликтов и был заложен в феврале текущего года в присутствии жителей поселения Десеновское. Закладной камень очистили от вандальных действий и привели в порядок, — говорится в публикации администрации.

Жители поселения Десеновское ранее обратились в полицию из-за сгоревшего стихийного мемориала жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он возник на улице 4-й Ватутинской и к нему несли цветы, чтобы почтить память погибших. Местные жители подозревают, что вандалы подожгли мемориал ночью. Проводится проверка, по предварительным данным, его могли облить горючей жидкостью и поджечь.

Следователи проверяют представителей исламистских террористических организаций на причастность к организации и финансированию атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл», сообщал Следком РФ. Также изучается возможная причастность украинских спецслужб.

Также стало известно, что суд в Махачкале заключил под стражу еще троих задержанных по подозрению в участии в международной террористической организации. Ими оказались двое граждан Таджикистана и один гражданин России, который также приехал из Таджикистана.